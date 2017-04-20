У Конотопі поліція затримала групу серійних крадіїв

За підозрою у скоєнні ряду майнових злочинів працівники поліції затримали трьох місцевих мешканців, котрі протягом місяця «обчистили» два гаражі та складське приміщення. Зловмисники спокусилися на автозапчастини, паливно-мастильні матеріали, продукти харчування і навіть квіти. Тепер любителям чужого майна загрожує до шести років позбавлення волі.

Першим до чергової частини відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 68-річний житель Конотопа. За словами потерпілого, вночі невідома особа шляхом підбору ключа проникла до його гаражного приміщення, звідки викрала понад сто кілограмів бджолиного розтопленого воску та вощини.

У подібній ситуації опинилася і 56-річна власниця квіткової крамниці. Жінка розповіла: зранку, прибувши до гаражного кооперативу, помітила, що двері її гаражу не зачинені. Коли ж зайшла всередину приміщення, виявила крадіжку автозапчастин, паливо-мастильних матеріалів, а також троянд на суму понад дві тисячі гривень.

Через кілька днів за допомогою до поліції звернувся й 44-річний приватний підприємець. Як з’ясувалося, з належного йому складського приміщення зловмисники поцупили три мішки цукру, фрукти, шоколад та каву.

За вказаними фактами в поліції відразу відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та розпочали перевірку.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції вирахували та затримали осіб, причетних до скоєння цих крадіжок, - говорить начальник Конотопського відділу поліції Олексій Нештенко. – Зловмисниками виявились троє товаришів, віком від 32-х до 44-х років. Чоловіки мешкали в Конотопі, жоден з них не працював, проте кожен неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини пов’язані з незаконним обігом наркотиків та зброї».

Всі троє зізнались у скоєному та пояснили, що на крадіжки їх штовхала банальна нестача грошей. Викрадений віск та вощину продали знайомому за дев’ять тисяч гривень, все інше поцуплене майно та продукти харчування розділили між собою. Куди поділили квіти троянд, доладно пояснити ніхто з них так і не зміг.

В ході проведення досудового розслідування працівники поліції вже розшукали частину викраденого майна та повернули його власникам. За скоєні крадіжки чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області