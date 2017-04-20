У Черкасах працівника поліції затримали під час отримання хабара

У Черкасах працівника поліції затримали під час отримання хабара

14:20 20.04.2017
У Черкасах працівника поліції затримали під час отримання хабара

У четвер, 20.04.2017, слідчими прокуратури Черкаської області спільно з працівниками Служби безпеки України в Черкаській області викрито під час вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. грн. працівника Черкаського районного відділення поліції за непритягнення до адміністративної відповідальності одного з жителів Черкаської області.

Працівника поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України.За вказаним фактом прокуратурою області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, затримання особи, обрання їй запобіжного заходу. 

Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За маетріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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