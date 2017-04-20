Розбійник з Одеси ховався від правосуддя у лавах "ЛНР"

Розбійник з Одеси ховався від правосуддя у лавах "ЛНР"

20:00 20.04.2017
Розбійник з Одеси ховався від правосуддя у лавах "ЛНР"

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, підозрюваного в участі у терористичній групі.Чоловік обвинувачується за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході спеціального (заочного) досудового розслідування установлено, що підозрюваний у квітні 2015 року виїхав з Одеси до Луганської області з метою уникнення відповідальності за вчинення розбою, де вступив до незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».

Так, 26-річний чоловік брав участь у збройному протистоянні правоохоронцям та військовослужбовцям Збройних Сил України, зокрема,  під час бойових дій поблизу м. Первомайськ, м. Алчевськ та ін.

Крім того, підозрюваний висвітлював у позитивному ракурсі діяльність вказаної терористичної організації.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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