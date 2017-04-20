Розбійник з Одеси ховався від правосуддя у лавах "ЛНР"
Розбійник з Одеси ховався від правосуддя у лавах "ЛНР"
Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, підозрюваного в участі у терористичній групі.Чоловік обвинувачується за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У ході спеціального (заочного) досудового розслідування установлено, що підозрюваний у квітні 2015 року виїхав з Одеси до Луганської області з метою уникнення відповідальності за вчинення розбою, де вступив до незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».
Так, 26-річний чоловік брав участь у збройному протистоянні правоохоронцям та військовослужбовцям Збройних Сил України, зокрема, під час бойових дій поблизу м. Первомайськ, м. Алчевськ та ін.
Крім того, підозрюваний висвітлював у позитивному ракурсі діяльність вказаної терористичної організації.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.
За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області