На Запоріжжі затримали злодія, який обікрав приміщення церкви

До Василівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що вночі невідомий проник у церкву, звідки викрав гроші та церковне начиння.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що невідома особа шляхом відгину решітки та видавивши скло забралася через вікно у приміщення церкви, звідки скоїла крадіжку грошей в сумі 1200 гривень та 9 позолочених хрестиків. Сума збитку становить близько 2800 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів на блокпосту, що знаходиться на виїзді з Василівки, місцеві оперативники виявили 26-річного раніше засудженого жителя міста Молочанськ, який розшукувався Вознесенівським відділенням поліції Запоріжжя за скоєння крадіжки. Окрім того, під час огляду у зловмисника вилучили викрадене церковне майно.

На даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області