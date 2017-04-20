Двоє дітей ледь не загинули під час пожежі у Львівській області

О 15:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Новояворівськ.

Пожежа виникла в квартирі на на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. 50-річчя УПА. До місця виклику негайно виїхали місцеві рятувальники.

Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі в квартирі перебували зачинені двоє малолітніх дітей: 2015 та 2011 років народження. Мати яка в той час ходила по справах побачила дим з власної квартири, винесла дітей на вулицю та викликала рятувальників.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу з вікна квартири де виникла пожежа вибивався густий чорний дим. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення залучити автодрабину, то ж ліквідація пожежі здійснювалась двома шляхами через вікно по автодрабині та по сходовій клітці.

Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальникам довелось ліквідовувати займання у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 16:26 і ліквідували о 16:33.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 10 рятувальників та 3 спецавтомобі із м. Новояворівськ та м. Яворів.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються. На пожежі ніхто не постраждав.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області