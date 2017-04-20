Життя двох людей забрала пожежа у Харківській області

Життя двох людей забрала пожежа у Харківській області

22:02 20.04.2017
Життя двох людей забрала пожежа у Харківській області

Об 11:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Молодіжній, 55 у с. Богодарівка Шевченківського району Харківської області.

До місця виклику було направлено районний пожежно-рятувальний підрозділ з селища Шевченково Шевченківського району Харківської області. Подолавши відстань у 20 км, рятувальники прибули на пожежу. На той момент дерев’яний будинок палав повністю. Частина даху та перекриття вже була зруйнована. Площа пожежі склала 84 кв.м. Під час обстеження внутрішніх приміщень вогнеборцями було виявлено тіла двох загиблих чоловіків: 1986 та 1968 років народження.

Рятувальники ліквідували пожежу о 17:40. Наразі усі обставини даної надзвичайної події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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