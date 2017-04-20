На Чернігівщині у лісовому масиві зникла пенсіонерка, пошуки тривають

19 квітня до Служби порятунку «101» у Бобровицькому районі Чернігівської області звернулися співробітники Національної поліції для роведення спільних пошукових робіт 69-річної мешканки м. Київ, яка ще 7 квітня зникла в лісовому масиві поблизу с. Піски.

Для пошуку жінки було сформовано групу, до якої увійшли 10 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 10 співробітників та 1 одиниця техніки від Національної поліції, а також 8 осіб місцевого населення та лісників.

Станом на 20 квітня жінку не знайдено, роботи з обстеження лісових масивів та прилеглих територій тривають.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області