На Закарпатті затримали іноземця, який обікрав волинянина
На Закарпатті затримали іноземця, який обікрав волинянина
На службу «102» звернувся чоловік та повідомив, що його обікрав знайомий. Співробітники Берегівського відділу поліції встановили, що потерпілий – житель смт. Локачі Волинської області за день до того познайомився в потязі з громадянином іноземної держави.
Як з’ясувалося, обоє чоловіків їхали на відпочинок в Берегово, тому вирішили разом винайняти в оренду квартиру. Після дня спільного проживання волинянин помітив, що у нього зникли мобільний телефон, зарядний пристрій до нього та 5 тисяч гривень. Суму збитку оцінено у 8 тисяч гривень.
Співробітники Берегівського відділу поліції спіймали підозрюваного в потязі, коли той намагався покинути межі Закарпаття. Викрадачем виявився 28-річний громадянин іноземної держави. Чоловіка запросили до відділення поліції та вилучили у нього речові докази.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області