На Закарпатті затримали іноземця, який обікрав волинянина

На Закарпатті затримали іноземця, який обікрав волинянина

15:20 20.04.2017
На Закарпатті затримали іноземця, який обікрав волинянина

На службу «102» звернувся чоловік та повідомив, що його обікрав знайомий. Співробітники Берегівського відділу поліції встановили, що потерпілий – житель смт. Локачі Волинської області за день до того познайомився в потязі з громадянином іноземної держави.

Як з’ясувалося, обоє чоловіків їхали на відпочинок в Берегово, тому вирішили разом винайняти в оренду квартиру. Після дня спільного проживання волинянин помітив, що у нього зникли мобільний телефон, зарядний пристрій до нього та 5 тисяч гривень. Суму збитку оцінено у 8 тисяч гривень.

Співробітники Берегівського відділу поліції спіймали підозрюваного в потязі, коли той намагався покинути межі Закарпаття. Викрадачем виявився 28-річний громадянин іноземної держави. Чоловіка запросили до відділення поліції та вилучили у нього речові докази.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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