У Маріуполі педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку просто у парадному

У Маріуполі педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку просто у парадному

15:40 20.04.2017
У Маріуполі педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку просто у парадному

У Маріуполі приблизно 45-річний чоловік зґвалтував маленьку дівчинку.

Про це повідомив ЗМІ очільник Центрального відділу поліції Маруіполя Микола Побійна.

“Вчора чоловік 45-років згвалтував 11-річну дівчинку з вулиці Азовстальська”, — зазначив він.

Подія сталася в Лівобережному районі. За словами начальника Центрального відділу поліції, про інцидент повідомила мати постраждалої дівчинки.

"Вчора орієнтування на злочинця було розіслано всім патрулям, доданим силам, таксистам і на блокпости. Дівчинка вдень ​​поверталася з навчання, зґвалтування сталося на 12 поверсі висотної будівлі.
Дівчинка сама склала фоторобот ґвалтівника", - додав він.

Інформації про стан дівчинки поки немає. Чоловік перебуває в розшуку і поки не знайдений.

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