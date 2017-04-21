Цілий арсенал зброї вилучила поліція у Миколаєві

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією вилучили у Миколаєві арсенал зброї та боєприпасів.

Правоохоронці виявили схованку в гаражному підвалі у середмісті обласного центру під час санкціонованого обшуку. Власниками гаражу є брати, один з яких колишній правоохоронець, інший був активістом забороненої в Україні Компартії. На сьогодні обидва перебувають на території Російської Федерації.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону гранатомет РПГ-18, автомат Калашникова з двома магазинами, кулемет «Thomson» з трьома магазинами, пістолет ТТ з трьома магазинами, тридцять три гранати РГ-47, Ф-1 та РГД-5, півтора кілограма пластиду, вісім запалів до вибухових речовин, три вибухових пакети, майже дванадцять тисяч набоїв різного калібру.

За інформацією спецслужби арсенал зброї міг бути використаний для скоєння диверсій для дестабілізації ситуації в регіоні під час найближчих тижнів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ