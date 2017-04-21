На Київщині СБУ затримала на хабарі голову однієї із сільрад

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову однієї з сільських рад Васильківського району Київщини.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав сімдесят тисяч гривень від місцевого мешканця за прийняття сільською радою позитивного рішення щодо виділення у власність земельної ділянки під індивідуальну забудову.

Оперативники спецслужби затримали голову поруч з будівлею сільради після отримання ним усієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки за місцем роботи та проживання хабарника.

За матеріалами прес-центру СБУ