У Харкові СБУ затримала працівника карного розшуку на хабарі

Старшого оперуповноваженого карного розшуку харківської поліції, який вимагав 50 тисяч гривень від мешканки Донеччини, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Поліцейський за ці гроші він обіцяв жінці не притягати її сина – студента одного з вишів Харкова – до кримінальної відповідальності через побиття однолітка.

Співробітники Донецького та Харківського управлінь СБ України затримали «перевертня у погонах» під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Хабарника узято під варту відповідно до ст. 208 КПК України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ