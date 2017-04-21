У Харкові СБУ затримала працівника карного розшуку на хабарі

У Харкові СБУ затримала працівника карного розшуку на хабарі

05:00 21.04.2017
У Харкові СБУ затримала працівника карного розшуку на хабарі

Старшого оперуповноваженого карного розшуку харківської поліції, який вимагав 50 тисяч гривень від мешканки Донеччини, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Поліцейський за ці гроші він обіцяв жінці не притягати її сина – студента одного з вишів Харкова – до кримінальної відповідальності через побиття однолітка.

Співробітники Донецького та Харківського управлінь СБ України затримали «перевертня у погонах» під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Хабарника узято під варту відповідно до ст. 208 КПК України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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