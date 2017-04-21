У Запоріжжі СБУ попередила розкрадання на авіаційному підприємстві

У Запоріжжі СБУ попередила розкрадання на авіаційному підприємстві

04:02 21.04.2017
У Запоріжжі СБУ попередила розкрадання на авіаційному підприємстві

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури попередили розкрадання комплектуючих військового призначення на авіаційному підприємстві.

Правоохоронці встановили, що оборудку намагався організувати комерсант із Запоріжжя, який співпрацював з промисловими підприємствами міста. Ділок домовився з двома працівниками підприємства «винести» з території заводу комплектуючі до авіаційних двигунів військового призначення. Попередньо він з’ясував, що на придбання деталей є замовники з інших країн, у тому числі й Росії, та встановив з ними контакт.

Оперативники спецслужби затримали працівників заводу поблизу підприємства під час спроби передачі організатору викрадених комплектуючих до літаків.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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