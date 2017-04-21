У Краматорську на хабарі викрили посадовця фіскальної служби

У Краматорську на хабарі викрили посадовця фіскальної служби

02:00 21.04.2017
У Краматорську на хабарі викрили посадовця фіскальної служби

Другим слідчім відділом Слідчого управління прокуратури Донецької області спільно з Управлінням СБУ в Донецькій області на отриманні неправомірної вигоди у сумі 4 800 грн. викрито одного з керівників відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням Донецької митниці ДФС України.

Вказані грошові кошти посадовець вимагав та отримав від працівника товариства з обмеженою відповідальністю за «неповний» догляд автотранспортних засобів під час оформлення на митниці.

Після отримання грошей працівника ДФС затримано в порядку ст. 208 КПК України, грошові кошти вилучено.

Розслідування, яке проводять слідчі прокуратури області за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди), триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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