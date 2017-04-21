У Кропивницькому СБУ затримала кіберполіцейського на хабарі

У Кропивницькому СБУ затримала кіберполіцейського на хабарі

00:00 21.04.2017
У Кропивницькому СБУ затримала кіберполіцейського на хабарі

Оперуповноваженого Кіровоградського підрозділу департаменту кіберполіції затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав від місцевого ІТ-спеціаліста чотири тисячі доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито несанкціоноване втручання в роботу одного з місцевих інтернет-провайдерів.

Щоб уникнути викриття, «перевертень у погонах» створив електронний гаманець російської електронної платіжної системи, на який жертві необхідно було перерахувати гроші.

Правоохоронці затримали хабарника під час отримання квитанції про підтвердження перерахування частини неправомірної вигоди у розмірі двадцять тисяч гривен.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Оперуповноваженого Кіровоградського підрозділу департаменту кіберполіції затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав від місцевого ІТ-спеціаліста чотири тисячі доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито несанкціоноване втручання в роботу одного з місцевих інтернет-провайдерів.

Щоб уникнути викриття, «перевертень у погонах» створив електронний гаманець російської електронної платіжної системи, на який жертві необхідно було перерахувати гроші.

Правоохоронці затримали хабарника під час отримання квитанції про підтвердження перерахування частини неправомірної вигоди у розмірі двадцять тисяч гривен.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3198#sthash.eIwH2ls8.dpuf

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