Поліція Херсонщини затримала злодія, що вбив пенсіонера-позикодавця

Вбивство 65-річного жителя одного з сіл Чаплинського району Херсонської області сталося через гроші.

Повідомлення до поліції про виявлення пораненого пенсіонера надійшло від його сусідки. Потерпілого з відкритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні, де він того ж дня помер. Знаряддя злочину, молоток, слідчі вилучили у дворі жертви. Обстановка в будинку вказувала на те, що там шукали гроші та цінні речі.

Через те, що чоловік мешкав один, не одразу вдалося з’ясувати, що саме зникло. Під час подальшого огляду місця події працівники поліції виявили зошит із записами про боржників, які позичили грошей на суму понад 200 тисяч гривень. У якості застави люди залишали документи на майно, а також золоті та срібні вироби. Саме прикрас в будинку не було.

- Для розкриття вбивства оперативниками управління карного розшуку та слідчого управління була проведена кропітка робота, - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков. – Упродовж тижня поліцейські опитали сотні жителів села, де проживав потерпілий, а також прилеглих сіл. Паралельно відпрацьовувалися дві основні версії скоєння злочину: вбивство позичальником, щоб не повертати борг, або вбивство з метою заволодіння грошима.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід злочинця. Один з жителів села згадав, що біля будинку потерпілого бачив немісцевого молодого хлопця. Оперативники встановили його особу. Ним виявився 18-річний житель сусіднього села. Поліцейські з’ясували, що хлопець здав до ломбарду золоті прикраси, які належать боржникам потерпілого. Після чого виїхав до Вінницької області.

В одному з сіл Ямпільського району Вінницької області працівники управління карного розшуку, завдяки допомозі вінницьких колег, затримали підозрюваного та доставили до Херсона.

Затриманий зізнався, що спокусився на гроші пенсіонера. У двір потерпілого він зайшов під приводом попити води. Після нанесення господарю тілесних ушкоджень, він обшукав дім. Забрав 2 тисячі гривень та прикраси з золота і срібла, які здав до ломбарду.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області