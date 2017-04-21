На Миколаївщині тіло новонародженої дитини знайшли у відрі з водою

До Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що медики, оглянувши 35-річну мешканку Первомайського району, яку привезли до лікарні із кровотечею, зробили висновок, що пацієнтка щойно після пологів, але жодної інформації про немовля не було.

Прибувши до населеного пункту, звідки привезли жінку, правоохоронці з’ясували, що стан її здоров’я погіршився, коли вона йшла по вулиці, повертаючись з роботи додому. А приїхавши до місцевої школи, де пацієнтка працює технічним робітником, поліцейські виявили в одному з кабінетів відро із водою, а в ньому – немовля.

Труп новонародженого хлопчика направлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.117 КК України «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини», санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове слідство, проводяться першочергові слідчі дії, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області