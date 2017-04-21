На Дніпропетровщині касир УМВС привласнила майже мільйон гривень
На Дніпропетровщині касир УМВС привласнила майже мільйон гривень
Прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт відносно працівника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1,3,4 ст.191 КК України (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Встановлено, що у період своєї службової діяльності з 2013 року по 2016 рік на посаді касира одного з міських управлінь міліції, а згодом в апараті Головного управління Національної поліції в області, обвинувачена не виконувала належним чином свої функціональні обв’язки та неодноразово скоювала злочини проти власності громадян.
Так, ввірені жінці грошові кошти, які були арештовані або вилучені в якості речових доказів по кримінальним провадженням, зловмисниця не передавала до установи банку для належного зберігання, а протиправно їх привласнила, чим завдала потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму майже 700 тисяч гривень.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області