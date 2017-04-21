На Дніпропетровщині касир УМВС привласнила майже мільйон гривень

Прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт відносно працівника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1,3,4 ст.191 КК України (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Встановлено, що у період своєї службової діяльності з 2013 року по 2016 рік на посаді касира одного з міських управлінь міліції, а згодом в апараті Головного управління Національної поліції в області, обвинувачена не виконувала належним чином свої функціональні обв’язки та неодноразово скоювала злочини проти власності громадян.

Так, ввірені жінці грошові кошти, які були арештовані або вилучені в якості речових доказів по кримінальним провадженням, зловмисниця не передавала до установи банку для належного зберігання, а протиправно їх привласнила, чим завдала потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму майже 700 тисяч гривень.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області