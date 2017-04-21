Злочинця, який відібрав автомобіль у заступниці голови РДА затримано

Нагадаємо, що 16 березня 2017 року двоє злочинців, погрожуючи насильством, відібрали у 54-річної мешканки Єланецького району автомобіль. Жінку, утримуючи у транспортному засобі, довезли до території Кіровоградської області, де залишили у безлюдній місцевості за межами населених пунктів.

Зі слів 54-річної жінки, близько 14:00 годин 15 березня, біля будинку у смт. Єланець, до її автомобіля увірвались невідомі особи, які, застосувавши фізичну силу, заволоділи транспортним засобом. Потерпіла розповіла, що нападники відвезли її у невідомому напрямку та через певний час висадили із автомобіля у незнайомій безлюдній місцевості. Жінка, залишившись без засобів зв’язку, змогла повідомити про те, що з нею сталося лише надвечір наступного дня.

Напередодні, під процесуальним керівництвом прокуратури області, оперативні співробітники Управління кримінального розшуку та Єланецького відділення Новоодеського відділу поліції затримали у Кропивницькому 32-річного викрадача, який, залишивши викрадений автомобіль за межами міста на пустирі, намагався сховатися у натовпі на вулицях обласного центру.

Зі слів злодія, який вже відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом, він разом зі своїм спільником планували продати автомобіль потерпілої, але зробити це швидко не змогли через відсутність можливості у короткий термін сфабрикувати документи на нього.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місця знаходження спільника затриманого.