На Луганщині озброєний сокирою рецидивіст пограбував продавчиню

Неодноразово судимому 29-річному чоловікові, підозрюваному у скоєні розбійного нападу на продавчиню, доведеться відповідати за свої діяння перед правосуддям.

Близько опівночі до Сєвєродонецького відділу поліції звернулась продавчиня магазину, що розташований по вул. Гоголя. Жінка повідомила, що невідомий чоловік проник у магазин та, погрожуючи сокирою, заволодів продуктами та грошима.

На місце скоєння злочину негайно виїхала слідчо-оперативна група, співробітники якої в ході проведення першочергових слідчих заходів встановили, що чоловік зробив замовлення, а потім скориставшись тим, що продавчиня пішла у підсобку за товаром, через віконце проник до приміщення магазину, погрожуючи продавчині сокирою, забрав з каси гроші, продукти харчування, алкогольні напої та втік.

На пошуки злочинця було орієнтовано особовий склад поліції, який несе службу з патрулювання міста. Вже за кілька хвилин після орієнтування патрульні поліцейські на бульварі Дружби Народів затримали чоловіка, який за описом був схожий на розбійника, та доставили його до Сєвєродонецького відділу поліції. У затриманого було вилучено вкрадені гроші та майно.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області