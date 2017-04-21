Вбивць, які завдали жертві півсотні ударів ножем, затримала поліція Чернігівщини

Кримінальною поліцією ГУНП в Чернігівській області разом із районними оперативниками та прокуратурою розкрито жорстоке вбивство, скоєне ще у січні в одному з сіл Чернігівського району.

Про страшний злочин до поліції повідомив місцевий фельдшер. Він розповів, що сусіди виявили у власному помешканні тіло пенсіонерки з численними колото-різаними ранами. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом.

В будинку поліція виявила в калюжі крові пенсіонерку 1958 року народження. З помешкання загиблої нічого не винесли.

Оглянувши садибу, оперативники дійшли висновку, що у замкнений будинок вбивця (чи вбивці) потрапив, витягши вікно.

Родину загиблої в селі вважають благополучною і заможною. Саме глава сімейства й забив на сполох, бо коли він телефонував дружині з роботи, вона не брала слухавку. Попросив сусідів піти подивитися, що сталося. Так і з’ясувалося, що скоєно вбивство.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів кримінальна поліція ГУНП в Чернігівській області разом з районними оперативниками та працівниками прокуратури вирахували та затримали двох підозрюваних молодиків, жителів області.

З попередніх свідчень підозрюваних, вони не планували вбивства. Один проник до помешкання з метою крадіжки, а інший страхував подільника. Однак злодії раптово натрапили на господиню.

Злякавшись небажаного свідка, зловмисник почав наносити жінці удари ножем по всіх частинах тіла. Згодом експерти нарахували у загиблої більше півсотні ножових поранень. Скоївши жорстоке цинічне вбивство жінки, молодики втекли.

Наразі підозрювані в скоєнні особливо тяжкого злочину затримані. Поліція перевіряє молодиків на причетність до скоєння інших злочинів на території Чернігівщини.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області