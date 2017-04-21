У Вінниці поліцейські затримали злодія, який обікрав онкохвору людину

На вулиці Коцюбинського патрульні поліцейські затримали зловмисника, який у залі очікування на залізничному вокзалі вкрав сумку з майже 50 000 гривень у жителя Житомирської області. Онкохворий потерпілий приїхав у Вінницю на операцію.

Вночі до поліції надійшло повідомлення про крадіжку від 56-річного жителя Житомирської області. Заявник повідомив, що на залізничному вокзалі в кімнаті очікування, незнайомий чоловік вкрав у нього сумку з грошима та банківськими картками. Близько 50 000 гривень, що знаходились у сумці, він мав витратити в Вінниці на операцію та лікування онкозахворювання.

Підозрюваного екіпаж патрульної поліції затримав близько 3.00 на вулиці Коцюбинського та викликав слідчо-оперативну групу поліції. Під час огляду у затриманого поліцейські виявили значно меншу суму. Близько 15 тисяч він встиг витратити на розваги. Правопорушником виявився 39-річний житель м. Києва. Раніше чоловік ніколи в поле зору поліції не потрапляв.

Йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області