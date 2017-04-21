На Вінниччині "покупець" будинку жорстоко пограбував його власницю

До поліції з заявою про вчинення розбійного нападу звернулась 64-річна жителька міста Бар. Серед білого дня до неї прийшов потенційний покупець будинку. Чоловік обдивився домогосподарство та раптово вдарив господиню ззаду та зв’язав її скотчем. Зі слів жінки, нападник, погрожуючи їй предметом схожим на пістолет, почав вимагати гроші. Знайшовши 20 тисяч гривень та ноутбук «Соні», зловмисник втік.

Як розповів керівник Барського відділення поліції Олег Третяк, виїхавши на місце події поліцейські провели поквартирний обхід та визначились з колом підозрюваних завдяки свідкам та потерпілій. Вона описала нападника та, як з’ясувалось незадовго до злочину бачила біля будинку двох підозрілих чоловіків, один з яких був взутий у червоні кросівки. Це і допомогло поліцейським встановити особу зловмисника. Ним виявився 33-річний житель Черніговської області раніше судимий за крадіжки. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та проживав в Бару з співмешканкою. Затримали зловмисника в обласному центрі.

В ході перевірки зловмисника на причетність до аналогічних правопорушень на території району поліцейські обґрунтовано підозрюють його у вчиненні пограбування.

Зараз чоловік затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області