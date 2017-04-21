На Тернопільщині людину підступно вбило... сухе дерево

На Тернопільщині людину підступно вбило... сухе дерево

10:24 21.04.2017
На Тернопільщині людину підступно вбило... сухе дерево

Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Бережанського відділу поліції від чергового лікаря районної лікарні.

Медик повідомив, що на вулиці Джерельна смертельно травмувався чоловік. Померлий – мешканець села Плотича Козіського району.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік допомагав знайомому чистити чагарники поблизу лісопосадки і вирішив зрубати сухий граб. Під час зрубу від дерева відламалася велика гілка, яка впала на голову потерпілого. На жаль, травми від удару  виявилися несумісні з життям – козівчанин помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області 

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