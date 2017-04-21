У Чернівцях поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

По вулиці Руській сталася крадіжка у громадському транспорті. Потерпілою виявилася 62-річна чернівчанка. Зі слів жінки, у неї викрали гаманець, в якому знаходились особисті кошти та банківські картки.

На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділення поліції спільно з небайдужими громадянами викрили зловмисника на гарячому. Слідчими було відкрите кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правопорушником виявився 31-річний місцевий житель, котрий вже неодноразово знаходився на лаві підсудних за аналогічні злочини.

Речові докази поліцейські вилучили. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу правопорушнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області