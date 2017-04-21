У Чернівцях поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

У Чернівцях поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

10:42 21.04.2017
У Чернівцях поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

По вулиці Руській сталася крадіжка у громадському транспорті. Потерпілою виявилася 62-річна чернівчанка. Зі слів жінки, у неї викрали гаманець, в якому знаходились особисті кошти та банківські картки.

На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділення поліції спільно з небайдужими громадянами викрили зловмисника на гарячому. Слідчими було відкрите кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правопорушником виявився 31-річний місцевий житель, котрий вже неодноразово знаходився на лаві підсудних за аналогічні злочини.

Речові докази поліцейські вилучили. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу правопорушнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.