СБУ затримала на хабарі поліцейського групи швидкого реагування

Поліцейського групи швидкого реагування затримали на хабарі у Черкаському районі Черкаської області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав три тисячі гривень від місцевого мешканця за не притягнення його до адміністративної відповідальності за нібито порушення правил дорожнього руху.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ



