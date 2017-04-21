СБУ затримала на хабарі поліцейського групи швидкого реагування

СБУ затримала на хабарі поліцейського групи швидкого реагування

23:30 21.04.2017
СБУ затримала на хабарі поліцейського групи швидкого реагування

Поліцейського групи швидкого реагування затримали на хабарі у Черкаському районі Черкаської області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав три тисячі гривень від місцевого мешканця за не притягнення його до адміністративної відповідальності за нібито порушення правил дорожнього руху.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ 

Поліцейського групи швидкого реагування затримали на хабарі у Черкаському районі Черкаської області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав три тисячі гривень від місцевого мешканця за не притягнення його до адміністративної відповідальності за нібито порушення правил дорожнього руху.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3202#sthash.RlNaLuHu.dpuf

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