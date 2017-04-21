Винуватця серйозної ДТП розшукує поліція Львівської області

Внаслідок автопригоди 49-річного мешканця Кам’янка-Бузького району госпіталізовано в травматологічне відділення.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 квітня близько 14.00 на автодорозі Київ – Чоп в селі Дідилів, Кам’янка-Бузького району.

Невідомий водій невстановленого вантажного автомобіля зачепив велосипедиста, 49-річного мешканця одного з сіл Кам’янка-Бузького району, та зник з місця події.

Внаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «струс головного мозку, рана губи».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцейські просять зголоситися свідків автопригоди! Якщо вам відомі обставини ДТП, або можете допомогти встановити особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, звертайтесь у найближчий відділ поліції, або телефонуйте на оперативний номер 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області