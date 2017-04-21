На Київщині затримали молодика, який з пістолетом "відтиснув" чуже авто

До Бориспільського відділу поліції звернувся житель столиці з заявою про те, що на початку квітня невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем «Chevrolet Lacetti», який він дав у тимчасове користування іншій людині.

Встановлено, 52-річний чоловік використовував автомобіль заявника як таксі. Днями, о 18:30 год., він приїхав на виклик в с. Петропавлівське, Бориспільського району. Там невідома особа погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа автомобілем, документами на нього, після чого зникла у невідомому напрямку. Одразу водій до поліції не звернувся, оскільки думав, що розшукає автівку самотужки.

На пошуки викраденої автівки та зловмисника, який може при собі мати зброю, були орієнтовані оперативні підрозділи, всі наряди патрульної служби.

У результаті проведених низки слідчо-розшукових заходів упродовж доби працівники поліції вийшли на слід викрадача автівки у сусідньому регіоні – на Полтавщині. Ним виявився 28–річний житель міста Буча, Київської області, уродженець Донеччини. Виявили його полтавські правоохоронці, коли молодик, керуючи автівкою «Audi», порушив правила дорожнього руху. Виявляється «підприємливий» молодчик встиг підробити документи на автомобіль, продати його третій особі та купити собі інше авто, за кермом якого його і затримали.

Наразі автівки «Chevrolet Lacetti» та «Audi» знаходяться на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області