На Миколаївщині затримано крадія, який втягнув у злочин неповнолітнього

Вмовивши підлітка «піти» на злочин, зловмисник проник до чужого будинку, зламавши замок вхідних дверей, та разом із спільником викрав конвектор.

Чуже майно злодії сховали вдома у 15-річного учня ліцею, який мешкає лише зі старшим братом, щоб згодом продати.

Під час розслідування крадіжки правоохоронцям стало відомо, що до скоєння злочину може бути причетний 28-річний односелець 37-річної потерпілої, яка і зазначила, що конвектор зник після «візиту» зловмисника. Чоловік зайшов до неї додому нібито просто поспілкуватись, але, на думку заявниці, зацікавлено роздивлявся її власність.

Працівники поліції розшукали злодія та встановили, що раніше судимий за скоєння майнових злочинів 28-річний місцевий мешканець «взяв у спільники» 15-річного неповнолітнього, втягнувши його у злочинну діяльність, за що й нестиме відповідальність (ч.1 ст.304 КК України).

Злодії зізнались у крадіжці та показали поліцейським, де знаходиться викрадений обігрівач. Конвектор був вилучений та направлений на експертизу.

Слідчим відділенням Снігурівського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст.185 КК України «Крадіжка», що передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі на строк.

Крадіям оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області