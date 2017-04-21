Батько загинув, син у лікарні - такі наслідки пожежі на Рівненщині

21 квітня о 00:43 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Івачків Здолбунівського району.

За вказаною адресою негайно було направлено два чергових відділення вогнеборців 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Здолбунів та державного пожежно-рятувального поста селища міського типу Мізоч. По прибуттю на місце виклику рятувальники побачили біля будинку сина власника оселі, громадянина Миколу, який отримав сильні термічні опіки і самостійно пересуватись не міг.

Рятувальники негайно віднесли його на безпечну відстань та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка було доправлено до медичного закладу. Осередок займання знаходився у середині дерев’яного житлового будинку розміром 9х16 метрів. На гасіння вогнеборці подали два водяних стволи.

За кілька хвилин в одній із кімнат бійці ДСНС виявили тіло загиблого 70-ти річного власника оселі громадянина Миколу. О 02:00 пожежу локалізували, а о 05:32 повністю ліквідували. Вогнем знищено житловий будинок. На гасіння пожежі було залучено дві одиниці пожежної техніки та 6 рятувальників.

Причина пожежі з трагічними наслідками наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області