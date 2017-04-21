У Києві старенька жінка ледь не загинула під час пожежі

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі і не гаючи часу, відразу ж приступили до її гасіння.

Завдяки злагодженим діям рятувальників, пожежу вдалося локалізувати о 18:25, та запобігти розповсюдженню вогню на всю площу 3-х кімнатної квартири, а вже о 18:32 - ліквідувати. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат, вогнеборці врятували жінку 1937 р.н., вивели її через сходову клітину на подвір'я та передали з ознаками отруєння продуктами горіння працівникам швидкої медичної допомоги. Отримавши необхідну допомогу, від подальшої госпіталізації жінка відмовилась.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено особисті речі, меблі, побутова техніка, закопчені стіни та стеля в коридорі та двох кімнатах.

До гасіння пожежі було задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві