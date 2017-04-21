Тіло людини було знайдено в одному з київських озер

О 12:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Алмазне на поверхні води знаходиться тіло чоловіка.

На місце прибули бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, тіло чоловіка знаходиться на поверхні води на відстані 2 метри від берега. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло громадянина та передали правоохоронним органам.

Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві