Тіло людини було знайдено в одному з київських озер

Тіло людини було знайдено в одному з київських озер

13:24 21.04.2017
Тіло людини було знайдено в одному з київських озер

О 12:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Алмазне на поверхні води знаходиться тіло чоловіка.

На місце прибули бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, тіло чоловіка знаходиться на поверхні води на відстані 2 метри від берега. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло громадянина та передали правоохоронним органам.

Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.