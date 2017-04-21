Жителя Закарпаття судитимуть за зберігання важких наркотиків

На Хустщині продовжується систематична скоординована робота правоохоронних органів із протидії незаконного виробництва, виготовлення, зберігання та поширення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Зокрема, як повідомив керівник Хустської місцевої прокуратури Сергій Зовдун, за процесуального керівництва Хустської місцевої прокуратури, слідчим відділом Хустського ВП завершено досудове розслідування та прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного з місцевих жителів.

Чоловік обвинувачується у незаконному виготовленні, зберіганні та подальшому збуті особливо небезпечних наркотичних речовин, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Зловмиснику загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області