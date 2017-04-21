У Львові суд обрав запобіжний захід заступнику директора аеропорту

У Львові суд обрав запобіжний захід заступнику директора аеропорту

13:44 21.04.2017
У Львові суд обрав запобіжний захід заступнику директора аеропорту

Галицьким районним судом м. Львова задоволено клопотання прокуратури області та обрано заступнику генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького" затриманого при одержанні 40 тис. грн. неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді арешту із визначенням застави в розмірі 128 тис грн.

Крім того, судом відсторонено останнього від посади.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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