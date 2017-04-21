Жінку, яка зарубала рідну матір, судитимуть на Хмельниччині

Галузевим відділом прокуратури Хмельницької області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно жительки Кам’янець-Подільського району, яка вбила свою матір.

Досудовим розслідуванням, яке за процесуального керівництва прокуратури області здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області, встановлено, що у січні цього року вдома між рідними виникла суперечка, що переросла в бійку.

Тоді, розлючена дочка вхопила сокиру, що стояла поруч, і почала наносити потерпілій численні удари спочатку в голову, а коли жертва почала захищатись - і в область рук.



Після 33 ударів зрозумівши, що досягла бажаного і позбавила свою матір життя, зловмисниця вирішила приховати сліди злочинних дій.

Знаряддя злочину вона сховала у будинку, а тіло потерпілої помила, переодягла в чистий одяг та поклала у ліжко для того, щоб викликані медики констатували природну смерть жінки.

Однак приховати вчинений злочин винуватцю не вдалось.

Як повідомив керівник галузевого відділу прокуратури області Віталій Довгань, обвинувальний акт у кримінальному провадженні за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство , вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України перебуває на розгляді у суді.

Обвинуваченій обрано запобіжний захід у виді тримання від вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області