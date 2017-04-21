Нелюда, який на смерть забив власну дружину, засуджено на Київщині

Нелюда, який на смерть забив власну дружину, засуджено на Київщині

14:20 21.04.2017
Нелюда, який на смерть забив власну дружину, засуджено на Київщині
Установлено, що 27-річний чоловік, під час сварки зі своєю дружиною, умисно наніс останній близько 5-6 ударів кулаком в спину жінки, яка лежала на ліжку. У подальшому, чоловік стягнув потерпілу на підлогу та коліном наніс удар жінці у лівий бік. Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.
 
Чоловіка-нелюда одразу було затримано правоохоронними органами, та повідомлено про підозру. Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
 
Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення та достатності доказів, прокурором Баришівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури доведено вину зловмисника у повному обсязі та судом призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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