Нелюда, який на смерть забив власну дружину, засуджено на Київщині

Установлено, що 27-річний чоловік, під час сварки зі своєю дружиною, умисно наніс останній близько 5-6 ударів кулаком в спину жінки, яка лежала на ліжку. У подальшому, чоловік стягнув потерпілу на підлогу та коліном наніс удар жінці у лівий бік. Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Чоловіка-нелюда одразу було затримано правоохоронними органами, та повідомлено про підозру. Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення та достатності доказів, прокурором Баришівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури доведено вину зловмисника у повному обсязі та судом призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області