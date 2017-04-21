У Полтаві судитимуть жінку, яка вбила матір та розчленувала тіло

Київський районний суд Полтави невдовзі розпочне розгляд обвинувального акта щодо 43-річної лубенки, яка вбила та розчленувала 70-літню матір. Підтримуватимуть державне обвинувачення в суді працівники апарату прокуратури Полтавської області.

Як поінформувала заступник начальника управління прокуратури Полтавщини Наталія Лець, 5 жовтня 2016 року під час сварки дочка вдарила матір кухонним ножем у шию. Від отриманої травми потерпіла померла, тож, щоб приховати злочин, обвинувачена за допомогою того ж ножа та молотка розрізала труп на частини, які потім розвезла у різні місця Лубен. Через 6 днів після скоєного вона звернулася до правоохоронців із заявою про зникнення рідної людини. За тиждень, 19 жовтня, до поліції зателефонувала місцева жителька і повідомила, що неподалік автовокзалу неповнолітні знайшли голову людини. Схованки, в яких знаходилися інші частини тіла, правоохоронцям показала вже сама горе-дочка.

«Обвинувачена раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, працювала. Після розлучення вона переїхала жити із села у місто до матері, з того часу сварки у сім’ї стали постійними», - розповіла прокурор.

Жінку судитимуть за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі вона перебуває під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області