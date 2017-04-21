На Харківщині засуджено чоловіка, який жорстоко порізав власну начальницю

Куп'янський міськрайонний суд Харківської області підтримав позицію Ізюмської місцевої прокуратури та визнав винним 25-річного мешканця району у розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

За інформаціє ю заступника керівника Ізюмської місцевої прокуратури Олександра Михаліка, зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія трапилася у с. Вільшана Дворічанського району у червні 2016 року. Під час застілля та спілкування з "товаришами по чарці" злодій раптово вирішив, що на підприємстві, де він раніше працював підсобником та звідки його звільнили за зловживання алкоголем, йому недоплатили зароблене. Щоб забрати "свої" гроші він пішов додому до своєї колишньої керівниці - старшої зміни. З собою прихопив кухонного ножа.

О пів на третю ночі він постукав у двері. Господарка відчинила. Зловмисник заштовхав її в оселю і, приставивши ножа до горла, став вимагати гроші, які нібито не доплатили при звільненні. Жінка намагалася вирватися та почала кликати на допомогу.

Злодій кілька разів вдарив її ножем у шию та плече. На крик жертви спочатку прибігла племінниця, яка гостювала у тітки, а потім і сусіди. Вони зупинили зловмисника та викликали швидку. Нападник утік. Затримали його того ж дня.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області