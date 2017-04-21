У Луцьку поліція розслідує факт перешкоджання діяльності журналістів

Під час підготовки сюжету на території одного із підприємств у Луцьку, операторові місцевої телерадіокомпанії нанесли тілесні ушкодження, а також перешкоджали роботі журналіста цієї ТРК.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Мова йде про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та нанесення легких тілесних ушкоджень.

Інцидент трапився учора, 20 квітня. Під час підготовки сюжету на території одного із підприємтсв на вулиці Андрія Марцинюка у Луцьку, між співробітниками підприємства та працівниками телерадіокомпанії виник конфлікт.

У результаті конфлікту, 49-річний директор підприємства наніс 42-річному оператору телеканалу тілесні ушкодження.

Потерпілий звернувся за допомогою до медиків. Не госпіталізовувався.

За фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та нанесення легких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 171 і ч. 1 ст. 125 Кримніального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області