На Сумщині шахрай ошукав пенсіонера на 25 000 гривень

До чергової частини відділу поліції із заявою про шахрайство звернувся 76-річний житель Конотопа.

Пенсіонер розповів: вдень на його стільниковий телефон надійшов дзвінок. Піднявши слухавку він почув голос незнайомого чоловіка, який, назвавшись співробітником Національного банку України повідомив, що наразі працівники фінансової установи здійснюють вдосконалення захисної системи банківських карток. Відтак, йому необхідно назвати назву банківської установи в якій він обслуговується та баланс пенсійної картки. Така пропозиція відразу насторожила потерпілого, тож, назвавши «псевдобанкіру» лише назву банку, чоловік поклав слухавку. Проте, як з’ясувалося згодом, цієї інформації було достатньо шахраям аби переконати жертву в своїх «добрих намірах».

Через деякий час на його мобільний знову подзвонили. Вже знайомий чоловічий голос продовжив випитувати у нього особисті дані та щоб бути більш переконливим назвав потерпілому перші чотири цифри начебто його банківської картки. Оскільки почута інформація повністю відповідала дійсності, він охоче погодився на подальшу співпрацю. Пенсіонер навіть не здогадувався, що перша частина номеру банківських карт фінансової установи, де він обслуговується у всіх клієнтів однакова й повідомив шахраєві всі необхідні дані.

В ході розмови з аферистом чоловіку почали надходити смс-повідомлення про зняття з банківського рахунку грошей, що викликало в нього неабияке занепокоєння. Але зловмисник переконав потерпілого в необхідності проведення таких операцій, при цьому повідомив, що впродовж години всі гроші буде зараховано назад. Коли ж загальна сума знятих коштів досягла 25-ти тисяч гривень, пенсіонер вирішив уточнити точний час їх повернення та зателефонував «псевдобанкіру», проте телефон не відповідав. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, він негайно набрав номер «гарячої» лінії банку та заблокував свою картку, позбавивши шахраїв можливості зняти залишок з його рахунку – ще понад 40 тисяч гривень.

Сьогодні правоохоронці роблять все можливе, щоб встановити особу зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області