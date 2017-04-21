Арсенал зброї виявила поліція у селянина з Чернігівської області

Револьвер системи наган, незареєстрований мисливський карабін, ножі, фрагменти мисливської рушниці та набої виявили та вилучили поліцейські в господарстві жителя одного з сіл Бобровицького району.

В ході проведення санкціонованого обшуку в господарстві селянина в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (зберігання наркотиків), у будинку було виявлено цілий набір зброї та запасних частин до неї.

Поліцейські вилучили предмет, схожий на револьвер системи «Наган» з трьома набоями в барабані, предмет, схожий на нарізний мисливський карабін, приклад та частину ствола гладкоствольної мисливської рушниці, два ножі та понад півтора десятки набоїв до автоматичної зброї.

Присутній під час обшуку господар садиби пояснив, що виявлені речі належать його 39-річному синові, раніше засудженому за грабежі та розбої, який мешкає у батьковій оселі. Нині власник заборонених предметів перебуває на роботі у сусідній Київській області.

Всі вилучені предмети направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Чернігівській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області