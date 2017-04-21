На Чернігівщині нелюди підступно застрелили двох лосів

До поліції надійшло повідомлення про виявлення факту незаконного полювання на лосів у Ічнянському районі Чернігівщини.

Свідки розповіли, що в районі хутора Хаїха по полю бігли два лосі, а за ними їхав автомобіль "Нива". З автівки пролунало 5 пострілів.

Згодом місцеві жителі виявили туші двох застрелених лосів в урочищі річки Удай практично одразу за полем. Браконьєри прикрили туші травою, щоб пізніше забрати їх.

Зловмисники цинічно проігнорували цілковиту 25-річну заборону полювання на лосів, яка вступила в силу з лютого нинішнього року.

Як повідомив начальник ГУНП в Чернігівській області полковник поліції Едуард Альохін, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом, прокуратура та природоохоронці. Поліція всю ніч працювала над документуванням фактів, опитувала свідків, виявляла речові докази, перевіряла власників зброї. В результаті проведеного правоохоронцями комплексу розшукових заходів вже є підстави підозрювати ряд осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Наразі триває оперативна робота, проводиться балістична експертиза куль, вилучених з туш застрелених тварин.

Едуард Альохін підкреслив, що зробить усе від нього залежне, щоб браконьєри не уникли відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області