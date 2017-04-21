Херсонська поліція розкрила озброєний напад на водія таксі

У Херсоні вночі троє підлітків напали на водія таксі. Під загрозою застосування ножа, вони заволоділи мобільним телефоном та відеореєстратором. Впродовж 5 годин поліцейські затримали нападників – двох 18-річних хлопців та 16-річну дівчину.

О 02:07 до чергової частини Корабельного відділення поліції зателефонувала диспетчер однієї з охоронних служб. Жінка повідомила, що 15 хвилин тому невідомі особи напали на водія автомобіля служби «таксі» та заволоділи його речами. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

25-річний водій розповів поліцейським, що підвозив двох хлопців та дівчину. Коли автомобіль зупинився, пасажир, який знаходився позаду, підставив до горла водія ніж. В цей час другий підліток забрав відеореєстратор та мобільний телефон потерпілого. Після цього пасажири втекли.

Як розповів начальник Корабельного відділення поліції Самед Салманов, напад стався поблизу одного з професійно-технічних училищ. Оперативники припустили, що, можливо, його вихованці причетні до скоєння злочину.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські впродовж кількох годин встановили особи і затримали підозрюваних у гуртожитку навчального закладу. Ними виявилися двоє 18-річних учнів ПТУ та їх 16-річна подруга. Підлітків доставили до Корабельного відділення поліції.

Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій» (карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області