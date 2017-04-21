Можливих свідків смертельної ДТП розшукує поліція Херсонщини

Сьогодні в Олешківському районі близько 02:45 на 41 км автодороги Херсон-Джанкой-Керч у сел. Великі Копані невідомий водій на неустановленому автомобілі здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який переходив дорогу. В результаті ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув. Водій місце пригоди залишив.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Слідче управління ГУНП в Херсонській області звертається з проханням до громадян, якщо ви стали свідком пригоди або володієте інформацією про особу водія чи марку транспортного засобу зателефонувати за номером (0552) 45-92-39 або «102».

Анонімність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області