Серійного крадія елементів залізничних колій затримала поліція Херсонщини

На рахунку зловмисника 19 фактів крадіжок елементів залізничної колії (металевих накладок). Крадія затримали працівники Корабельного відділення поліції, коли чоловік намагався продати чергові крадені деталі. Встановлюється сума збитків, завданих діями зловмисника.

Як повідомив начальник сектору карного розшуку Корабельного відділення поліції Максим Штефанюк, затриманим виявився 27-річний житель Каланчацького району, раніше судимий за крадіжки. Чоловік ніде не працює і займається бродяжництвом.

Наразі працівники поліції встановлюють усі місця збуту краденого. Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» (карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області