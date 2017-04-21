Сімейний наркобізнес виявила та ліквідувала поліція Миколаївщини

Співробітники управління протидії наркозлочинності спільно з слідчим управлінням поліції Миколаївської області під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали двох братів, які збували канабіс наркозалежним мешканцям Веселинівського району.

Отримавши інформацію про те, що в одному з населених пунктів району налагоджено систематичне постачання «клієнтам» наркотиків, оперативники протягом тривалого часу проводили комплекс заходів, спрямованих на документування злочинної діяльності наркоділків.

Зловмисники, 32-х та 34-х років, були затримані саме під час збуту чергової партії наркотичних засобів. З дозволу суду працівники поліції провели ряд обшуків, під час яких виявили та вилучили більше 6 кг канабісу, що за цінами «чорного ринку» становить близько 150 тисяч гривень,засоби для вживання наркотиків, а також 6000 гривень, отримані в результаті «вдалого» продажу.

З пояснень наркозбувальників, родинний «бізнес» вони організували через відсутність можливості іншого заробітку, та «розвивали» його декілька років. На присадибних ділянках своїх домоволодінь родичі вирощували рослини коноплі, які ретельно доглядали, стараючись, щоб врожай був вищого ґатунку. Потім брати власноруч обробляли наркозілля, а готовий до вживання особливо-небезпечний наркотичний засіб – канабіс, реалізовували постійним клієнтам.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області