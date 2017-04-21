Одеська поліція знайшла викрадений пам'ятник солдату Швейку

Поліцейські Приморського відділу поліції затримали раніше судиму 30-річну одеситку, яка шляхом пошкодження викрала міні-пам’ятник з вулиці Дерибасівської.

Завдяки оперативним діям співробітників кримінальної поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі було затримано 30-річну місцеву мешканку за викрадення пам’ятника герою однойменної книги «солдату Швейку», що встановлений на стіні будівлі по вулиці Дерибасівській, 31.

Затримана жінка пояснила, що викрадену бронзову фігуру хотіла в подальшому продати. Також поліцейські встановили, що правопорушниця раніше відбувала покарання за вчинення майнових злочинів.

По вказаному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області