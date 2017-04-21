Ключового фігуранта справи Сергія Курченка затримала СБУ на Сумщині

Ключового фігуранта справи Сергія Курченка затримала СБУ на Сумщині

20:30 21.04.2017
Ключового фігуранта справи Сергія Курченка затримала СБУ на Сумщині

Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині одного з ключових фігурантів справи щодо розкрадання грошей Нацбанку України під «керівництвом» Сергія Курченка.

Під час досудового розслідування, відкритого за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже вісьмастами мільйонами гривень Нацбанку України. 

На виконання доручення Генеральної прокуратури оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, та затримали його.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та доправлено до Києва для обрання судом міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ

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