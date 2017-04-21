У Світловодську чоловіка вбили двома ударами ножа

До Світловодського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив тіло свого 38-річного знайомого з тілесними ушкодженнями.

На місце події прибула група швидкого реагування патрульної поліції. Попередньо поліцейські встановили, що минулого вечора троє друзів вживали алкогольні напої.

Через деякий час власник квартири пішов відпочивати, а на кухні залишились двоє гостей. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у сварку, під час якої один завдав іншому два удари ножем в область грудної клітини.

Після чого пішов до кімнати спати. Вже вранці господар помешкання побачив тіло потерпілого та викликав працівників поліції.

У даний час зловмисник затриманий.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області