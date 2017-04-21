На Житомирщині під час потрійної ДТП загинув власник гужової підводи

На Житомирщині під час потрійної ДТП загинув власник гужової підводи

22:30 21.04.2017
На Житомирщині під час потрійної ДТП загинув власник гужової підводи

Дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися два автомобілі та підвода, сталася  близько 21.00 на 191 км автошляху Київ-Чоп, поблизу повороту на с. Соколів Пулинського району.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи місцевого відділення поліції та ГУНП, патрульні поліцейські.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mercedes», 44-річний житель Полтавської області, рухаючись у напрямку м. Житомира, вчинив наїзд на гужовий віз під керуванням 53-річного жителя Пулинського району, який перетинав проїзну частину. За попередніми даними, кінь, злякавшись світла фар, різко розвернувся посередині проїзної частини та рушив у зворотному напрямку.

Унаслідок зіткнення задню частину воза викинуло на смугу зустрічного руху, де на нього вчинив наїзд автомобіль «Toyota Prado» під керуванням 30-річного жителя м. Ужгорода.

У результаті ДТП пасажирка підводи, 65-річна жителька Пулинського району, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до відділення інтенсивної терапії Пулинської райлікарні.

Керманич воза загинув на місці події до прибуття медиків.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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